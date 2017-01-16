По данным эстонских синоптиков, в ночь на вторник будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег, возможен туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..-8, местами -12 градусов.

Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с, вечером на северном побережье усилится юго-западный ветер до 12 м/с. Температура воздуха 0..-6 градусов.

В ночь на среду облачность увеличится. Начиная с северо-запада Эстонии пойдет снег, зона которого распространится на юго-восток. Утром на островах и западном побережье он перейдет в мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха в начале ночи в Западной Эстонии -1..-6, на островах до +1, на востоке Эстонии -4..-10 градусов, к утру повышение температуры воздуха.