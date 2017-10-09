В октябре, в октябре частый дождик на дворе... Какая погода будет на этой неделе

Ближайшие дни в Эстонии будут прохладными и дождливыми.

Во вторник ночью облачно с прояснениями, сообщает pogoda.ee. Временами дождь. Ветер переменный 2-7, на островах северных направлений 5-11 м/с. На северном побережье северо-восточный ветер 8-13, порывы до 18 м/с, к утру ослабеет и перейдет к юго-восточному. Температура воздуха 2..7, на побережье до 10°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер в основном юго-восточный, южный, на островах северо-западный 4-10, порывы 15, к вечеру на островах усилится до 20 м/с. Температура воздуха 7..11°C

В среду ночью облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер в основном южный, юго-западный, на побережье северных направлений 4-9 м/с, на островах северо-западный, западный 6-11, порывы 15, в начале ночи до 18 м/с. Температура воздуха 4..10°C. Днем облачно с прояснениями. Временами дождь, во второй половине дня дожди пойдут на убыль. Ветер в основном южный, юго-западный, на побережье северных направлений 4-9 м/с, на островах северо-западный, западный 6-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

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В четверг ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3..9°C. Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня дожди распространятся с юго-запада на восток. Юго-восточный, восточный ветер 4-9, во второй половине дня на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..11°C.

В пятницу ночью облачно с прояснениями. Во многих местах дожди. Северо-восточный ветер 3-10, на побережье 8-15, на островах порывы до 20 м/с. Температура воздуха 4..11°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах дожди, после обеда ослабеют. Северный ветер 6-12, на островах порывы 15 м/с. Температура воздуха 8..11°C.