Прогноз погоды от метеослужбы pogoda.ee обещает в понедельник до семи градусов тепла, а к четвергу — до целых десяти! Смотрите, какая погода нас ждет в ближайшие дни.

Понедельник, 20.03:

Днем: В перовй половине дня облачность уплотнится. На островах начнется дождь, мокрый снег. Во второй половине дня осадки распространятся по всей Эстонии. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Вторник, 21.03:

Ночью: В начале ночи облачно, мокрый снег или дождь. Во второй половине ночи прояснения и прекращение осадков. Но утром в Западной Эстонии вновь пойдет мокрый снег или дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, на островах усилится 5-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+2°C.

Днем: В первой половине дня облачно, мокрый снег, дождь. Во второй половине дня облачность рассеется и, начиная с запада, осадки пойдут на убыль. Юго-восточный ветер сменится юго-западным 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 1..7°C.

Среда, 22.03:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15 м/с, на островах и побережье утром порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, в основном в виде дождя. Юго-западный ветер 5-11, порывами 15 м/с, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Четверг, 23.03:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный ветер 5-11, на островах и северном побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с, на северном побережье ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 4..10°C.