В понедельник на Эстонию налетят дожди. И, быть может, грозы

И, возможно, даже грозы, передает pogoda.ee.

Воскресенье, 25.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западное 4-11, на островах и побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8..14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Понедельник, 26.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

Вторник, 27.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Среда, 28.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 4-10, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 15..20°C.