В последние июньские деньки Эстонию омоет дождями

А вы достали свой зонт? Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 29.06:

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи дожди начнутся на северо-западе и сместятся на восток. Ветер юго-западный 5-10 м/с, утром в западной Эстонии повернет на северо-западный и усилится на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдёт дождь, вечером начиная с северо-запада осадки прекратятся. Ветер повсеместно повернёт на северо-западный и усилится 6-12, на побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 15..21, во второй половине дня похолодает.

Суббота, 30.06:

Ночью: В западной Эстонии малооблачная без осадков погода, на востоке Эстонии облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный 6-10, порывами 14 м/с, на побережье до 17 м/с, в начале ночи на северо-восточном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Переменная облачность, во многих местах небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный 6-11, порывами 14 м/с, на островах и побережье до 17 м/с. Температура воздуха 12…17°C.