В последние июньские деньки Эстонию омоет дождями


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Lemmikloomaga SUP laual 13.07.17
фото иллюстративноеFoto: Raido Vint

А вы достали свой зонт? Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 29.06:
Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи дожди начнутся на северо-западе и сместятся на восток. Ветер юго-западный 5-10 м/с, утром в западной Эстонии повернет на северо-западный и усилится на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдёт дождь, вечером начиная с северо-запада осадки прекратятся. Ветер повсеместно повернёт на северо-западный и усилится 6-12, на побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 15..21, во второй половине дня похолодает.

Суббота, 30.06:
Ночью: В западной Эстонии малооблачная без осадков погода, на востоке Эстонии облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный 6-10, порывами 14 м/с, на побережье до 17 м/с, в начале ночи на северо-восточном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 8..13°C.
Днем: Переменная облачность, во многих местах небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный 6-11, порывами 14 м/с, на островах и побережье до 17 м/с. Температура воздуха 12…17°C.

Воскресенье, 01.07:
Ночью: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 7-11, порывами 15, на островах и побережье 10-14, порывами 18, на северном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 9..13°С.
Днем: Облачно с пряснениями. Преимущественно на юго-востоке Эстонии пройдёт дождь. Ветер северный, северо-восточный 7-11, порывами 15 м/с ,на островах и побережье 10-14, порывами 18 м/с,на северном побережье в первой половине дня до 20 м/с. Температура 13..17°C.

Понедельник, 02.07:
Ночью: Облачная с прояснениями погода, во многих местах пройдёт дождь, меньше вероятность осадков в северо-западной Эстонии. Ветер северо-восточный 7-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 9..13°C
Днем: Облачная с прояснениями погода, во многих местах пройдёт дождь, меньше вероятность осадков на северо-западе Эстонии. Ветер северо-восточный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, в первой половине дня до 17 м/с. Температура воздуха 14..19°C

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