Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от pogoda.ee.

Вторник, 28.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, на северо-востоке Эстонии и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-10, к утру на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+3, в начале ночи на северо-востоке Эстонии до -3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. К вечеру облачность уплотнится и, начиная с запада, дождей станет больше. Ветер юго-восточный, южный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 2..8°C.

Среда, 01.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег, лишь утром вероятность осадков маленькая. Ветер южных напралений 4-10 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег, лишь утром вероятность осадков маленькая. В течение дня юго-восточный ветер перейдет к юго-западному и усилится 5-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

Четверг, 02.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь или мокрый снег во многих местах. Юго-западный ветер 5-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Дождь или мокрый снег во многих местах. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Пятница, 03.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах осадки. Ветер переменных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах осадки. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.