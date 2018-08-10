В пятницу — жарко, к вечеру — гроза. А что на выходных?

Пятница, 10.08:

Днем: Небольшая и переменная облачность. С середины дня на островах увеличится опасность кратковременных дождей и гроз, вечером дожди с грозами ожидается на западе материка, и они могут быть интенсивными. Ветер южный и юго-восточный 5-11, порывами 14, на островах до 17 м/с, вечером, начиная с запада Эстонии, ветер повернёт к юго-западному. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 25°C.

Суббота, 11.08:

Ночью: Переменная облачность. Кратковременные дожди распространятся с запада на восток, ожидаются грозы. Южный, юго-западный ветер 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Днем: Днём переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Воскресенье, 12.08:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, вероятность осадков больше на западе Эстонии. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Днем: Облачно с прояснениями, во второй половине дня переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13, порывы 18 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Понедельник, 13.08:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 16 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 16 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 17..22°C.