В рождественскую ночь мороз усилится до минус 12 градусов

Вторник, 25.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром к островам и северо-западу Эстонии подойдет зона осадков в виде снега и мокрого снега. В начале ночи ветер переменного направления 1-6 м/с. После полуночи ветер повернет к юго-западному, южному направлению, скорость составит 2-8, на островах и побережье усилится до 5-11, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -4…-9, при длительных прояснениях до -12°С, к утру температура повысится.

Днем: Облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на материковую часть Эстонии. Возможна метель. Местами осадки пройдут также в виде дождя, наибольшая опасность гололеда в западной, а вечером и в центральной Эстонии! Ветер юго-западный, западный 6-12, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха на западе страны -2…+3°, в восточной Эстонии -2…-6°С, к вечеру температура повысится.

Среда, 26.12:

Ночью: В начале ночи преимущественно облачно. В западной Эстонии пройдет мокрый снег и дождь, по востоку — преимущественно мокрый снег и снег. После полуночи, начиная с запада, облачность поредеет, и осадки прекратятся. Большая опасность гололеда! Ветер повсеместно повернет к западному, северо-западному направлению 6-11, порывами 14, на побережье 18 м/с. Температура воздуха -2…+4°С.

Днем: По западу Эстонии небольшая облачность, преимущественно без осадков. По востоку Эстонии будет облачно, временами пройдёт снег или мокрый снег. Местами гололед. Ветер северо-западный 6-11, порывами 14, на побережье 18 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -1..+4°С, к вечеру упадёт 0..-4°С.

Четверг, 27.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, под утро на западе Эстонии ветер повернет к юго-западному 2-8 м/с. Температура воздуха -2…-8°, на побережье островов до +2°С.