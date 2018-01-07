07.01.2018, 18:50

В Скандинавии бушует снежная буря Кора, которая затронет и Эстонию

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будьте осторожны на дорогах!
rus.delfi.ee
EST 3
Lumetorm
Lumetorm Foto: Andrew Vaughan, AP/Scanpix

Согласно сообщению метеослужбы, над Скандинавией и Эстонией сегодня пройдет снежная буря Кора, которая принесет с собой штормовой ветер и обильный снегопад. Возможны перебои электричества и затруднение дорожного движения.

Издание Aftonbladet сообщило, что шторм Кора прошел утром над Центральной Норвегией, а днем порадовал Центральную Швецию порывами ветра до 28 м/с. Шведам советуют остаться сегодня вечером дома.

Шторм затронул также южную и центральную части Финляндии. Ожидается ветер скоростью почти до 20 м/с.

В воскресенье вечером шторм доберется и до Эстонии. По всей стране ожидается сильный ветер и метель. Температура на западе страны достигнет 0-2 градусов, а на оставшейся ее части опустится ниже нуля.

Департамент шоссейных дорог предупреждает водителей об осложнении условий на дорогах и призывает выбирать подходящую погоде скорость.



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