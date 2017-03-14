По данным эстонских синоптиков, в ночь на среду будет облачно.

Осадки в виде мокрого снега и дождя распространятся с запада на восток. К утру облачность уменьшится и осадки прекратятся. Ветер южный, юго-западный 7-13, на побережье и островах порывами 16-20 м/с, утром немного ослабеет. Температура воздуха 0..+4 градуса.

Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, утром - мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 6-12, на побережье порывами 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 3..7, на побережье местами 1 градус.

В ночь на четверг переменная облачность. Местами возможен небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, утром ветер изменит направление на северо-западное и ослабеет. Температура воздуха -3..+2 градуса.