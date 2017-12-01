По данным эстонских синоптиков, в субботу ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ночь на субботу будет облачная погода. Дождь и мокрый снег, на континенте и снег, во второй половине ночи осадки ослабеют. Во многих местах туман и гололед. На востоке Эстонии ветер южных направлений 2-8, на западе - северо-западный, северный 4-10 м/с, в начале ночи на островах и побережье порывы 13-17 м/с. Температура воздуха -1..+2, на побережье островов до +4°C.

Днём облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Кое-где сохранится гололед. Ветер северо-западный, западный 4-10, на побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня усилится юго-западный ветер 6-12, на побережье порывами до 18 m/s. Температура воздуха 0..+3, на побережье островов до +5°C.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12, на островах и побережье порывами 15-20 m/s. Температура воздуха 0..+5, на Юго-востоке Эстонии до -2°C.