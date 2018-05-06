В такую погоду не хочется ходить на работу: прогноз на начало недели радует

В первой половине предстоящей недели синоптики обещают нам поистине майскую погоду — до +21 градуса и без осадков.

В понедельник ночью небольшая облачность, без осадков, передает pogoda.ee. Местами возможно образование тумана. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°С. Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 16...21, на побережье местами 11°С.

Во вторник ночью ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8°C. Днем ясно или малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый по направлению 2-7 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами 10°C.

В среду ночью ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 2..7°С. Днем ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха 14..18, на побережье местами до 10°С.

В четверг ночью ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 4..10°C. Днем ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 4-10, вечером на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье местами 11°С.