По данным эстонских синоптиков, в ночь на воскресенье ожидается небольшая или переменная облачность. В начале ночи местами небольшой снег.

К утру облачность увеличится и на островах начнется снег, мокрый снег. В начале ночи северо-западный, западный ветер 5-9, порывы 14 м/с. Во второй половине ночи поворот ветра к юго-западу, югу и на островах усиление ветра порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье и островах около 0 градусов.

Днем облачно. Снег, мокрый снег с островов быстро распространится через Эстонию на восток. Во второй половине дня на островах осадки перейдут в дождь. Ветер переменный 3-7 м/с, утром на островах и вблизи Рижского южный ветер залива порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+3 градуса.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Местами снег, мокрый снег. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 0..-5, местами до -9 градусов.