В выходные температура воздуха приблизится к 30 градусам, но позволит ли погода выбраться на пляж?

Погода в предстоящие выходные будет по-летнему теплой, ожидается до 27-28 градусов тепла. В пятницу и субботу местами все-таки возможен кратковременный дождь, гроза и даже град. В воскресенье в целом по всей Эстонии будет сухо, только на юго-востоке сохранится вероятность кратковременного дождя.

Сегодня днем переменная облачность, пишет pogoda.ee. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. При грозе возможен сильный ливень и град. Ветер северо-восточный, восточный, на островах перейдет к северному 2-8 м/с, при грозе могут быть сильные порывы ветра. Температура воздуха 20..26°C.

В субботу ночьюь переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..27°C.

В воскресенье ночью небольшая и переменная облачность. На юго-востоке местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17°C. Днем небольшая и переменная облачность. На юго-востоке местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..28°C.