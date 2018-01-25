Валенки или калоши? Шуба или дождевик? Определитесь, прочитав прогноз погоды на четыре дня

Прогноз предоставлен pogoda.ee

Пятница, 26.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11, на островах и северном побережье порывы до 15 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха +1..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег пройдут в основном по юго-востоку Эстонии. Местами возможен туман. Ветер юго-западный 4-11 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Суббота, 27.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и мокрый снег, на юго-востоке Эстонии и снег. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный, на островах западный 4-9, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

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Воскресенье, 28.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Облачно. Снег и мокрый снег распространятся с островов на материк, местами метель. Днем по западу Эстонии дождью опасность гололеда. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на побережье и островахпорывы 15-17 м/с, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C.

Понедельник, 29.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег, на островах дождь. Ветер сменится северным 4-9, на островах и побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег, вечером к островам приблизится новая зона осадков. Ветер переменный 2-7 м/с, вечером усилится юго-восточный ветер 5-10, на островах порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.