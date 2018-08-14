Вернется ли жара? Дожди не прекращаются, но в субботу уже до +27!

В среду ночью облачно и дождливо. Местами возможна гроза и осадки могут быть сильными. Ветер в основном восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16°С. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. К вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер сменит направление с восточных на северные 2-8 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

В четверг ночью небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 16°C. Днем небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

В пятницу ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°C. Днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..26°C.

В субботу ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 13..18°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11, во второй половине дня на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 21..27°C.