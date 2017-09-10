Весёлка. О встрече с удивительным грибом

Среди грибников есть такие странные люди, которые не очень рады обильному урожаю грибов. Они объясняют это тем, что, когда грибов много, приходится их собирать и собирать, и ни на что другое уже не остается времени. А этим чудакам нравится грибы искать, причем, чем дольше — тем лучше. В поиске всегда есть что-то захватывающее, и каждый найденный гриб тогда кажется ценнее и чаще случаются необычные находки, становящиеся открытиями, пусть даже только для них одних, пишет в блоге о природе на сайте RMK природовед и фотограф-любитель Олег Цымбаревич.

Признаюсь, я тоже имею за собой такую странность и часто сворачиваю в сторону от дорожки, которая точно ведет к грибному месту. Вот и на этот раз ушел на незнакомую тропинку, отказавшись от соснового бора с белыми грибами, но за этот мужественный поступок был награжден встречей с удивительным грибом, найти который в нашем лесу мне хотелось давно.

Прошу прощения у всех прочих грибов — каждый гриб по-своему интересен и заслуживает отдельного рассказа, но один из них я все-таки выделяю — уж очень он необычен.

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Этот гриб в Эстонии до нынешнего августа мне не попадался, удалось встретить его лишь однажды в белорусских лесах. Все дело в том, что век этого гриба слишком короткий и очень быстро на земле от него не остается никаких следов.

Две недели назад, прогуливаясь в лесу вблизи Харкуской мызы, я почувствовал сильный неприятный запах гниющей падали и, осмотревшись вокруг внимательно, увидел невдалеке семейку этих удивительных грибов, находящихся в разной стадии развития, отчего сердце заядлого грибника радостно забилось — вот так встреча!

Этот необычный гриб называется весёлка обыкновенная, или как прямой перевод с латинского Phallus impudicus — Фаллюс нескромный, а еще его называют сморчком вонючим за внешнее сходство со сморчковой шапочкой и за неприятный запах, исходящий от гриба в зрелом возрасте.

Мне удалось увидеть почти все стадии развития весёлки, начиная с яйцевидной формы, вначале напоминающей большой дождевик или миниатюрную тыкву. Но из этого яйца или шарика, похожего на тыкву из сказки про Золушку, в результате волшебного превращения получится не карета, а нечто другое, за что его и называют нескромным.

Здесь весёлка в стадии яйца оказалась на поверхности земли, сверху виден мицелиальный тяж, которым гриб прикреплялся к грибнице. В этой стадии весёлка съедобна даже в сыром виде, по вкусу напоминая редис, и в некоторых странах Европы ее употребляют в салатах вместо редиса.

Foto: RMK

Внутри яйца происходит процесс развития гриба: молодая мякоть становится студенистой, оболочка в какой-то момент рвется и тогда может показаться, что это проклевывается птенец какой-то необычной птицы, а может даже динозавра.

Foto: RMK

Весёлка в стадии яйца может находиться неопределенно долго, но зато потом стремительно, в течение нескольких часов из него вырастает плодовое тело в виде полой пористой белой ножки со слизистой оливкового цвета шляпкой на конце, высотой до 30 см. Есть данные, что иногда скорость роста весёлки достигает 5 миллиметров в минуту.

Foto: RMK

Одно из яиц весёлки я осторожно уложил в пакет и отвез в свой сад, где посадил в землю под кустом крыжовника, надеясь застать момент этого быстрого роста. Неделю весёлка не подавала признаков каких-либо изменений, и я уже подумал, что пересадка не удалась, но на восьмой день, заглянув рано поутру под куст крыжовника, увидел уже свершившееся превращение.

Иметь в своем саду такой гриб не очень-то разумно: весёлка распространяет свои споры, используя в качестве приманки запах — и хорошо, если бы это был запах роз: сильный запах гниющей падали или мусора — это не очень-то подходящий аромат для сада. Зато навозным мухам этот запах очень нравится — они слетаются на гриб отовсюду и, поедая слизь, содержащую споры, разносят их во все стороны. Поэтому сделать этот снимок гриба в одиночестве оказалось непросто: для того, чтобы в момент съемки согнать с гриба не очень-то пугливых любителей гнильцы, понадобились ветка и проворство.

Через очень короткое время в результате работы мух шляпка становится чистой от слизи.

Foto: RMK

Это завершающий этап развития гриба — он выполнил свою основную задачу и больше не нужен, скоро от него на земле ничего не останется.

Если попробовать узнать о весёлке поподробнее, воспользовавшись поиском в интернете, то обнаруживается, что 99 % информации о грибе касается его лечебных свойств. Как пишут, весёлка имеет массу целебных качеств, и препараты и настойки из нее активно используются в народной медицине при лечении многих болезней, включая онкологические, но где здесь правда, а где легенды — о том пусть лучше расскажут специалисты.

А мы пока свернем на какую-нибудь еще боковую тропинку, поищем чего-нибудь необычного.