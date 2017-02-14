В следующие четыре дня не похолодает, но в четверг и в пятницу возможны осадки.

В среду ночью ясная или малооблачная, без существенных осадков погода, пишет pogoda.ee. Во многих местах образуется туман, опасность гололеда. Ветер переменных направлений 1-6, на северном побережье северный ветер до 9 м/с. Температура воздуха -1..-7°C. Днем небольшая или переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман и опасность гололеда. Ветер переменных направлений и слабый, во второй половине дня станет южных направлений и усилится на островах и западном побережье 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

В четверг ночью переменная облачность. Местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-6°C, к утру повысится. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

В пятницу ночью в основном облачно. Временами мокрый снег и дождь, в восточных уездах возможен и снег. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -2..+2°C. Днем в основном облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

В субботу ночью облачность рассеется. В начале ночи на востоке в основном мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-10 м/с. Температура воздуха -4..+1°C. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный, западный ветер усилится 5-12, к вечеру на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.