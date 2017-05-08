Весна отменяется? В начале недели ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

Начавшаяся неделя принесет с собой дожди, мокрый снег и сильный ветер, потепления и более весенней погоды следует ожидать лишь к выходным.

В Латвии в понедельник уже выпал снег (смотрите видео читателя Delfi ниже), ожидается он и в Финляндии.

В понедельник во второй половине дня в Эстонии местами пройдет небольшой дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный 5-11, на островах усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5..9°C.

В вторник ночью ожидается небольшая и переменная облачность. Местами небольшой дождь, мокрый снег или снег. Ветер северный, северо-восточный 5-11, на островах в начале ночи порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2°C. Днем — переменная облачность. Во многих местах небольшой дождь, мокрый снег, возможен и снег. Ветер северных направлений 5-11 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

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В среду новью ожидается небольшая и переменная облачность, местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер в основном северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -5..0, на побережье до +2°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер в основном северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

В четверг ночью ожидается небольшая и переменная облачность, местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер в основном северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -5..0, на побережье до +2°C. Днем о блачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер в основном северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

В пятницу ночью ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+2°C. Днем — небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 6..11°C.