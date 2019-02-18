Весна в окно стучится! В курсе ли погода? Читайте прогноз

Понедельник, 18.02:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с, утром повернёт на южный. Температура воздуха -5..-11, местами до -15°С, на островах -1..-5°С..

Днем: переменная облачность, без осадков. Усилится южный и юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии 0..+4°С, по востоку Эстонии 0..-3°С.

Вторник, 19.02:

Ночью: Облачно. Местами возможен небольшой дождь или снег с дождём. Юго-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+3, в начале ночи на востоке до -2°С.

Днем: Облачно. Время от времени пройдёт дождь. Юго-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.

Среда, 20.02:

Ночью: Облачно. Временами пройдёт дождь, местами и мокрый снег. Юго-западный и западный ветер 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Облачно, вечером кое-где прояснит. Время о времени пройдёт дождь, местами и мокрый снег, вечером во многих местах и снег. Западный и северо-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, к вечеру понизится -1..-6°С.

Четверг, 21.02:

Ночью: По западу Эстонии небольшая облачность, без осадков. На востоке будет облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -3..-9°С.

Днем: По западу Эстонии небольшая облачность, на востоке будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северной четверти 5-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.