Весна заплутала: на днях — до -15 и снег

Читайте прогноз от pogoda.ee — что нам обещают синоптики?

Среда, 14.03:

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах дождь, мокрый снег и снег, но осадки будут отходить на юго-восток. Вечером без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°C. На дорогах гололедица.

Четверг, 15.03:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -3..-9°C.

Днем: Переменная облачность. Местами снег. Ветер северной четверти 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.

Пятница, 16.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет снег. Ветер северный, северо-восточный 2-8 м/с, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха -7..-12, местами до -15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет снег. Ветер северо-восточный, северный 5-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..-7°C.

Суббота, 17.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 1-7, на островах в начале ночи до 12 м/с. Температура воздуха -9..-15, местами -7°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.