Весне дорогу: через неделю нас ждет около двадцати градусов тепла?

Прогноз погоды на некоторых сайтах не моджет не радовать — уже через неделю Эстонию накроет волна тепла, и в некоторых местах температура поднимется аж до 20 градусов!

И Yr.no, и Gismeteo предрекают, что тепло придет в Южную Эстонию в следующую субботу, 7 апреля.

Gismeteo.ru прогнозирует на 7 апреля в Тарту +17 градусов тепла, а на следующий день — целых +19.

Согласно прогнозу Yr.no, к четвергу температура воздуха в Тарту поднимется до +13 градусов, в субботу — до +14, а к воскресенье — до целых +19.