Весну отменили? Грядут морозы до -14!

Чуть-чуть ощутили некое подобие весны - и хватит! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 13.03:

Ночью: Облачная погода. Дождевые облака будут смещаться через Эстонию на северо-восток, кое-где пройдет мокрый снег. Во многих местах туман. Ветер юго-восточный 4-8 м/с, порывами 11 м/с. Температура воздуха +1..+3°C.

Днем: Облачно. Дождь с запада Эстонии распространится в течение дня на восток. Ветер юго-восточный, южный 4-8, порывами 11 м/с. Вечером повернет на западе Эстонии на юго-западный. Температура воздуха +2..+7°C.

Среда, 14.03:

Ночью: Облачно. В начале ночи дождь, затем, начиная с северо-запада, осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер южный, юго-западный 5-12, с середины ночи повернет на островах и на северо-западе Эстонии к северо-западному и усилится порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Начиная с северо-запада облачность уменьшится и осадки сместятся к юго-востоку. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Четверг, 15.03:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северный 3-9, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха -3..-8°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный 3-9, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха -2..-6°C.

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Пятница, 16.03:

Ночью: Малооблачно и переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер северный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -6..-11, местами до -14°C.

Днем: Малооблачно и переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер северный, северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха -4..-7°C.