ВИДЕО: "Домашняя" лиса приходит в сад близ Таллинна

Недавно в моем саду, который находится неподалеку от Таллинна, объявилась молодая лисичка. Уже почти три недели смелое животное заглядывает по утрам и вечерам в сад и проверяет, что там и как. А бывает, появляется и днем, пишет в блоге о природе на сайте RMK биолог и фотограф природы Тийт Хунт.

Люди, только подумав о лисе в своем саду, чуть не визжат от радости. Но есть и такие, кто при виде этой хищницы хватаются за ружье, чтобы ее обезвредить. И у тех, и у других есть свои резоны.

Вот у англичан опыт общения с городскими и посадскими лисами уходит корнями в прошлый век, когда в результате разрастания городов в промежутке между двумя мировыми войнами лисы стали попадать во дворы теперь уже городских жителей. А наш опыт такого рода еще очень мал.

Foto: RMK

А теперь, после “ядерных зим” и последовавших за ними эпидемий парши несколько лет тому назад, жители Виймси, например, сумели приноровиться к лисицам за счет собачьего прилавка местного мясного магазина. Таким образом остались в живых кошки, куры и прочая домашняя живность, и лисы были сыты. И какой из двух способов “сосуществования” лучше? Кормить лис собачьей едой или домашними любимцами? Первый-то способ точно менее болезненный. На самом-то деле кормить их нельзя. Совсем.

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