01.01.2019, 18:01

ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Метеослужба Эстонии вынесла штормовое предупреждение

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rus.delfi.ee
EST 104

Во вторник вечером государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение. В среду по всей Эстонии будет наблюдаться метель.

По данным сайта pogoda.ee, сегодня днем будет облачно, пройдет снег, метель. Вечером на западе Эстонии осадков станет меньше. Ветер северный 10-15, порывами до 20 м/с, на островах и западном побережье 17-22, порывами 27, на побережье островов до 30 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха понизится в течение дня до -1..-6°С.

В Финляндии шторм начался еще вчера.

В Эстонии же сегодня утром сильный ветер нарушил паромное сообщение между материком и Хийумаа. По сообщению TS Laevad, было перенесено уже два рейса.

Шторм в Эстонии
Как передает rus.err.ee, утром 2 января в зоне обслуживания Elektrilevi без электроснабжения остаются 6729 домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные компании по состоянию на 7:58. Подавляющее большинство остающихся без электричества клиентов находятся в Харьюском уезде - 3991. На Хийумаа без света остались 1258, на Сааремаа - 1286 домохозяйств.
В Финляндии скорость ветра местами превышает 40 метров в секунду. В Эстонии, согласно прогнозам, на материке ожидается до 27 м/с, на островах - до 30 м/с.
Количество обесточенных домохозяйств в Финляндии увеличилось до 70 000-80 000. Что же ждет нас?
Спасательному департаменту стали поступать первые сообщения об упавших деревьях.

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