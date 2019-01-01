ВИДЕО: Метеослужба Эстонии вынесла штормовое предупреждение. Осторожно, ветер может повалить деревья!

По данным сайта pogoda.ee, сегодня днем будет облачно, пройдет снег, метель. Вечером на западе Эстонии осадков станет меньше. Ветер северный 10-15, порывами до 20 м/с, на островах и западном побережье 17-22, порывами 27, на побережье островов до 30 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха понизится в течение дня до -1..-6°С.

В Финляндии шторм уже бушует. Iltalehti пишет, что без электричества осталось около 60 000 домохозяйств.

Как передает rus.err.ee, на Балтийском море ожидаются волны высотой до 8 метров, а на материке штормовой ветер и метель могут валить молодые деревья и ломать сучья.

В среду утром и днем снегопад и метель с сильным северным ветром ожидаются на всей территории страны. Дорожные условия станут сложными, участникам движения советуют запастись временем или отложить поездки на другое время.

Судовая компания Kihnu Veeteed извещает о том, что из-за сильного ветра в среду может быть нарушено морское сообщение на линии Сыру-Трийги между островами Сааремаа и Хийумаа