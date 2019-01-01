ВИДЕО: На Эстонию надвигается шторм. Дорожные условия усложнятся

На Балтийском море ожидаются волны высотой до 8 метров, а на материке штормовой ветер и метель могут валить молодые деревья и ломать сучья, передают в понедельник, 1 января, радионовости ERR.

В среду утром и днем снегопад и метель с сильным северным ветром ожидаются на всей территории страны. Дорожные условия станут сложными, участникам движения советуют запастись временем или отложить поездки на другое время.

Судовая компания Kihnu Veeteed извещает о том, что из-за сильного ветра в среду может быть нарушено морское сообщение на линии Сыру-Трийги между островами Сааремаа и Хийумаа