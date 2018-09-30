ВИДЕО: Начало недели будет дождливым и холодным, а потом пойдет мокрый снег

По данным pogoda.ee в Понедельник ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. После полуночи ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-10, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

Вторник, 02.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Дожди, начиная с северо-запада, распространятся на юго-восток. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-9, во второй половине дня на островах усилится юго-западный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Среда, 03.10:

Ночью: Облачность уплотнится и, начиная с запада, дождт распространятся на восток. Южный, юго-восточный ветер усилится 5-11, на побережье порывы до 16 м/с, к утру перейдет к юго-западному. Температура 4..10°С.

Днем: В основном облачно и дождливо. Вечером, начиная с островов, вероятность осадков уменьшится. Ветер с юго-западного перейдет к северному, северо-западному 5-11 м/с, во второй половине дня на побережье усилится северный, северо-западный ветер 10-15, порывы до 23 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Четверг, 04.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 5-10, порывы 14, на островах и побережье 10-14, порывы до 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 1..6, на побережье до 9°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 5-11 м/с. Температура воздуха 6..10°С.