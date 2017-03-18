Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Публикуем его очередной рассказ.

Саулаские голубые источники, наряду с Норвежскими источниками в Ярвамаа, безусловно самые знаменитые в Эстонии. Другое дело, насколько любители природы осведомлены о том, что эта группа, состоящая из трех источников, известна как природное святое место или священная роща.

Известный еще в начале XX века жертвенный источник на десятилетия был забыт.

В роще у речки Пирита крохотное озерцо в зависимости от погоды переливается всевозможными сине-зелеными оттенками и манит в любое время года. Это очей очарованье, отливающее цветом драгоценного камня в лучах сияющего солнца, лучше всего наблюдать именно сейчас, в позднезимний и ранневесенний период, когда контраст с еще не пробудившейся от зимней спячки природой наибольший.

Из группы источников, занимающих территорию размером с советский дачный участок, самый большой и наиболее известный — Синиаллика, восходящий источник бирюзового цвета с песчаным дном, а в пару к нему идут Мусталликас с более темной водой и Валгеалликас, который посветлее.

Точно неизвестно, сколько источников было здесь раньше, но жертвенным традиционно считался Синиалликас. И по преданию эти воды использовали для облегчения глазных хворей, а также кожных заболеваний, — можно предположить, что группу источников, независимо от названия каждого, использовали для различных надобностей и не давали себе труда различать их. Тем более, что в прежние времена во время половодья источники образовывали родниковое озеро с единым зеркалом.

Если верить преданиям, то жертвенный источник охраняла фея Тэльп, которой надо было жертвовать монетку за лечебную воду, иначе человеку грозило несчастье.