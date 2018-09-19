ВИДЕО: Вот это погода! Недалеко от Нарва-Йыэсуу был замечен смерч

Смерч был заснят 16 сентября над Нарвским заливом близ деревень Ханике и Большое Куземкино в Кингисеппском районе, передает портал 47news. Это около 10 километров от Нарва-Йыэсуу.
Портал напоминает, что около месяца назад два водных смерча кружили в Финском заливе, о них также сообщили в соцсетях очевидцы. А за шесть дней до этого еще один смерч засняли на Ладоге.
По мнению синоптиков, подобные явления у наших местах считаются менее опасными, чем их аналоги в южных широтах — например, в районе Черного моря.
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