ВИДЕО: Вот это погода! Недалеко от Нарва-Йыэсуу был замечен смерч

Портал напоминает, что около месяца назад два водных смерча кружили в Финском заливе, о них также сообщили в соцсетях очевидцы. А за шесть дней до этого еще один смерч засняли на Ладоге.

По мнению синоптиков, подобные явления у наших местах считаются менее опасными, чем их аналоги в южных широтах — например, в районе Черного моря.