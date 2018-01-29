Внимание! Грядет похолодание. Вскоре ночами до -14

Так что утепляйтесь, уважаемые читатели! И читайте прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 29.01:

Днем: Облачно. Во многих местах пройдет небольшой снег, мокрый снег и дождь. Местами туман и гололед. Вечером к островам на западе Эстонии и к Рижскому заливу подойдет новая зона интенсивных осадков. Ветер неустойчивый по направлению 1-7 м/с, на северном побережье ветер восточной четверти до 10 м/с. Температура воздуха -1…+2°C.

Вторник, 30.01:

Ночью: Облачно. Пройдет снег, на островах местами также мокрый снег. Местами слабая метель. Ветер восточный и северо-восточный 3-8, на островах 6-11, рано утором усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0…-5°C.

Днем: Облачно. Пройдет снег, местами метель. Ветер северной четверти 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..-5°C.

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Среда, 31.01:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный и северо-западный 3-8. на северном побережье в начале ночи порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..-7°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Четверг, 01.02:

Ночью: Переменная облачность. Утром на островах местами пройдет снег. Юго-восточный и восточный ветер усилится до 6-12, на островах и побережье порывистый 15-20 м/с. Температура воздуха -8..-14°С, на островах и западном побережье -2..-7°C.

Днем: Облачность уплотнится. Снегопады распространятся с юго-запада по всей Эстонии. Метель. Ветер восточный и северо-восточный 7-12, порывы 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывы 20 м/с. Температура воздуха -4…-10°C.