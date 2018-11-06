Водитель! Не дай черному льду омрачить твое завтрашнее утро!

“Завтра утром возможно, что небо местами прояснится, и в таком случае дорожные покрытия быстро остынут — образуется черный лед”” — предупреждает Эстонская метеослужба.

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Среда, 07.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах туман, местами морось. Ветер южных направлений 2-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 2..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами сохранится туман и будет идти морось. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Четверг, 08.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах морость и туман. Ветер юго-восточный и восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями Во многих местах морость и местами сохранится туман. Ветер юго-восточный и восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Пятница, 09.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах туман и морось. Ветер восточный и юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Облачно с прояснениями Во многих местах небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 2-7, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Суббота, 10.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-8, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 0..+6°С.

Днем: Облачно с прояснениями.Во многих местах небольшой дождь.Ветер юго-восточный 5-10,на северном побережье до 14 м/с. Температура воздуха 4..9°С.