Восточную Европу настигла аномальная жара, в Эстонии — без перемен

Синоптики обещают, что в воскресенье днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на северном побережье в первую половину дня порывами до 13 м/с, на островах ветер перейдет к северным направлениям. Температура воздуха 15..21°C.

В ночь на понедельник также облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..16°C. Завтра днем — снова облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-10, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Тем временем аномальная жара в субботу настигла Восточную Европу и начала один за другим обновлять температурные рекорды. В Румынии ртутные столбики термометров перевалили за отметку в плюс 42 градуса, в Болгарии воздух и вовсе прогрелся до 44 градусов. Экстремальные условия уже привели к человеческим жертвам, власти стран были вынуждены объявить критический уровень погодной опасности, передает NewsRU.com.

Во вторник в Эстонии ночью: переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14°C. Днем: облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, Возможна гроза. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 14..19°C.