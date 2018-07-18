Воздух прогревается до 30 градусов, но вода в море остается холодной. В чем причина?

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Vesi on merre tagasi läinud
Vesi on merre tagasi läinudFoto: Andres Putting

Температура воздуха выше 30 градусов, однако температура воды как в Пярнуском, так и в Финском заливе не поднимается выше отметки 15 градусов. Почему это так, объясняет синоптик Тайми Пальяк.

По словам синоптика Государственной метеослужбы Тайми Пальяк, низкая температура воды на пляжах как у Финского, так и у Пярнуского залива одновременно с жаркой погодой обусловлена вызванным ветрами восточных направлений явлением апвеллинга. Повышение температуры воды ожидается в выходные, когда немного спадет жара и начнутся кратковременные дожди.

По словам Пальяк, из-за сильного восточного ветра в Финском и Пярнуском заливе более теплый поверхностный слой воды перемещается в открытое море и в результате этого прохладные глубинные воды поднимаются в прибрежном море, то есть, другими словами, возникает апвеллинг.

Особенно ощутимый контраст в Финском заливе, который еще глубже Рижского залива. В Ляэнемаа в Дирхами сегодня измерили температуру воды аж в 8 градусов, в то время как поблизости в Хаапсалу вода 23 градуса.

“В предыдущие годы летом бывали случаи, когда температура воды под влиянием вышеназванного явления падает с 20 градусов приблизительно до 5 градусов”, — сказала Пальяк Delfi.

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