Время какао c зефирками! В ближайшие дни — сыро, мерзко и промозгло

Наступает “нормальная эстонская осень”: грядут дожди, температура постепенно падает, передает pogoda.ee.

Четверг, 05.10:

Днем: Облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Южный, юго-западный ветер перейдет во второй половине дня к северо-западному 3-9, на островах и в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..11°C.

Пятница, 06.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 1-8, на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 2..7, при длительных прояснениях возможно понижение температуры до 0 градусов, на островах местами до +11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1-8, на островах порывы 14 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

Суббота, 07.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер преобладает юго-западный, западный 1-8 м/с. Температура воздуха 1..7, на островах до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преобладает юго-западный, западный 1-8 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

Воскресенье, 08.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха 3..8, на островах местами 10°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный 3-10, после обеда на островах сменится северным и усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..10°C.