Время расчехлять зонты! На этой неделе погода обещает быть воистину осенней

Понедельник, 22.10:

Днем: Начиная с островов облачность начнёт рассеиваться и вероятность осадков уменьшится. Ветер повернёт к западному и ослабеет 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Вторник, 23.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами дождь. Западный ветер 3-8 м/с, в начале ночи на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +8°С.

Днем: Облачность уплотнится. Начиная с островов пойдёт дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер повернёт на юго-восточный и усилится 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Среда, 24.10:

Ночью: Облачная погода. Дождь, местами также мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с, на островах повернёт на северный, северо-западный. Температура воздуха 0..+6°С.

Днем: Облачно. Дождь, местами также мокрый снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-восточный, северный 5-12, на побережье порывами 17, на островах северо-западный, северный 10-15, порывами 22 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Четверг, 25.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, в некоторых местах возможен мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 5-12, на островах и побережье в начале ночи порывами 15-18 м/с. Температура воздуха -1..+5, на побережье до +8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, в некоторых местах возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 4-10, на островах и побережье порывами 14 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 4..9°С.