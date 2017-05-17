Время шортов и мини-юбок! К выходным в Эстонии обещают до 23 градусов тепла

Поживем — увидим. А пока читайте прогноз от pogoda.ee.

Четверг, 18.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и образуется туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9°C. В лесах Эстонии высокая пожароопасность!

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 10°C. В лесах Эстонии высокая пожароопасность!

Пятница, 19.05:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 3-7 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 18..22, на побережье местами 15°C.

Суббота, 20.05:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 13°C.

Воскресенье, 21.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17°C.