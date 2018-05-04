Все на природу! На выходных нас ждет приличная майская погода

Ура! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 04.05:

Днем: Переменная облачность. Утром на востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 9…14, на востоке республики до 16°С.

Суббота, 05.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье местами 6..8°C.

Воскресенье, 06.05:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 11..17, на побережье местами 7..9°C.

Понедельник, 07.05:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Днем: Малооблачная, без осадков погода. Ветер северо-западный 5-10, на северном побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 7..10°C.