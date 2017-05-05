Все на прогулку! На выходных синоптики обещают прекрасную весеннюю погоду

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 05.05:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2...+3°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер перейдет к юго-западному, западному и усилится 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье местами 8°C.

Суббота, 06.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Западный ветер перейдет к северным направлениям 3-9 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 7..12, на юге Эстонии до 15, на побережье мечстами 5°C, к вечеру понизится.

Воскресенье, 07.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..10°C.

Понедельник, 08.05:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -4..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер северных направлений 3-9 м/с, на островах северо-западный ветер 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..8°C.