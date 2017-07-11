Вскоре на Эстонию снова прольются дожди, разразятся грозы

Вот о канули в Лету два дня эстонского лета… Впереди — опять дожди, снова грозы, обещает pogoda.ee.

Вторник, 11.07:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер в начале переменный 1-7 м/с, во второй половине ночи на западных островах усилится юго-восточный, восточный ветер порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Облачность, начиная с юго-запада увеличится. Дожди распространятся с юго-запада на северо-восток, гроза. Осадки местами сильные. Восточный, юго-восточный ветер 5-11, порывы 15 м/с, к вечеру на побережье Рижского залива ветер повернет к юго-западу. Температура воздуха 17..22, по востоку Эстонии до 25°C.

Среда, 12.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный 3-10, на побережбе в начале ночи порывы 14 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Юго-западный ветер 3-10 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

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Четверг, 13.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и туман. Ветер южных направлений 1-8 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь и местами гроза. Ветер переменных направлений 1-8, на островах западный, северо-западный 5-10, после обеда порывы 15 м/с. Температура воздуха 14..19, по востоку местами 22°C.

Пятница, 14.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывы 15, на островах 17-20 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывы 15, на островах 17-20 м/с. Температура воздуха 13..18°C.