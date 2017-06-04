Вторая неделя лета выдастся теплой, но сырой

Вот такую погоду обещают нам синоптики pogoda.ee.

Понедельник, 05.06:

Ночью: Облачность увеличится, и начиная с юго-запада, пойдут дожди. Местами возможен туман. Ветер повернет к восточным направлениям 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: В первой половине дня облачно и дождливо. Во второй половине дня, начиная с юго-востока, облачность рассеется и дожди прекратятся. Восточный ветер постепенно сменится юго-западным 3-9, к вечеру на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Вторник, 06.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-9, в начале ночи на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с, во второй половине дня на островах повернет к югу, юго-востоку. Температура воздуха 17..21, на побережье местами 15°C.

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Среда, 07.06:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Утром облаков прибавится. На островах начнется дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-9, к утру на островах и побережье усилится 7-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 8-13°C.

Днем: Облачность уплотнится. Зона дождя распространится с островов через материк на северо-восток. Ветер восточный, юго-восточный 5-9, на островах и побережье 7-12, порывами 15-18 м/с, вечером повернет к южным направлениям и ослабеет. Температура воздуха 19-23, на островах местами 15°C.

Четверг, 08.06:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Во многих местах кратковременный дождь, к утру дождь прекратится. В материковой части Эстонии будет преобладать ветер западных направлений, на островах он повернет к югу 4-10 м/с. Температура воздуха 7-11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном западных направлений 3-9, на островах в Западной Эстонии до 11 м/с. Температура воздуха 15-19°C.