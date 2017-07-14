Выходные на пляже или под одеялом? Чем порадует нас погода

В предстоящие выходные ожидается до 21-23 градусов тепла, в субботу возможны кратковременные дожди.

В субботу ночью ясно или небольшая облачность, пишет pogoda.ee. Преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный, северо-западный 2-8, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье местами до 14°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 15..21°C.

В воскресенье ночью небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в основном северо-западный, западный 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13°C. Днем небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 1-7 м/с, во второй половине дня на островах усилится юго-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

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В понедельник ночью облачность увеличится. На западе Эстонии кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 10..15°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Во вторник ночью малооблачная, без существенных осадков погода. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 8..14°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных напрвлений 4-10 м/с. Температура воздуха 16..21°C.