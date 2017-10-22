Выпадет ли обещанный снег? Следите за погодой в режиме онлайн

Российский метеорологический портал Gismeteo прогнозирвал, что в воскресенье утром в Таллинне температура составит около 1°C, а около 6-9 часов вечера может пойти снег. Что ж, первое предсказание сбылось, а что насчет снега? Следите в режиме онлайн.