Выпадет ли обещанный снег? Следите за погодой в режиме онлайн

Российский метеорологический портал Gismeteo прогнозирвал, что в воскресенье утром в Таллинне температура составит около 1°C, а около 6-9 часов вечера может пойти снег. Что ж, первое предсказание сбылось, а что насчет снега? Следите в режиме онлайн.
Стоит отметить, что Gismeteo уже изменил свой прогноз, и вместо снега обещает дождь. Но мечтать не вредно, правда?
Таллинн:
Пярну
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