Захватите зонтик! Новая неделя принесла с собой дожди

Читайте прогноз погода от pogoda.ee. И захватите зонтик!

Понедельник, 19.06:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, на юге Эстонии вероятность дождя больше. Ветер западный, северо-западный 4-9, во второй половине дня на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

Вторник, 20.06:

Ночью: Облачность увеличится. К утру на западе Эстонии начнется дождь, который быстро распространится на материк. Ветер западных направлений 4-10 м/с, утром повернет к южным направлениям. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Дождь. Во второй половине дня. начиная с запада, дождь ослабеет. Ветер западных направлений усилится 5-12 м/с, на островах и побережье северо-западный порывами 15 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Среда, 21.06:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-10Ю на побережье и островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 6..12°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

Четверг, 22.06:

Ночью: Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 5-11 м/с. Температура воздуха 6..12°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-11 м/с. Температура воздуха 13..16°C.