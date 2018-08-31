Завтра — осень. В курсе ли погода?

Пятница, 31.08:

Днем: Утром переменная облачность, местами небольшой дождь. Во второй половине дня облачность увеличится. Кратковременные дожди, начиная с островов, распространятся в северо-восточном направлении. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах и западном побережье ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Суббота, 01.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер сменит направление на юго-западное, западное 2-8 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Воскресенье, 02.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Во многих местах образуется теман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 15°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Понедельник, 03.09:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер в основном восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..22°C.