Завтра — осень. В курсе ли погода?

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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Будьте в курсе вы!

Пятница, 31.08:
Днем: Утром переменная облачность, местами небольшой дождь. Во второй половине дня облачность увеличится. Кратковременные дожди, начиная с островов, распространятся в северо-восточном направлении. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах и западном побережье ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Суббота, 01.09:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер сменит направление на юго-западное, западное 2-8 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Воскресенье, 02.09:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Во многих местах образуется теман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 15°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Понедельник, 03.09:
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер в основном восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 15°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

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