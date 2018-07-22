Жара, грозовые дожди или все вместе? Какая погода нас ждет в начале недели

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Kuum ilm
Foto: DELFI

В ближайшие дни ожидается дождь с грозой и температура воздуха будет достигать 29-30 градусов.

В понедельник ночью малооблачная и с переменной облачностью погода, без существенных осадков, пишет pogoda.ee. Местами образуются туман. Ветер неустойчивых направлений 1-7 м/с.Температура воздуха 14..19°C. Днем погода с переменной облачностью. На востоке Эстонии после обеда местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха 24..29°C.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер в переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 14..20°C. Днем с переменной облачностью погода. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 23..27°C, местами 29°C.

В среду ночью небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков,во многих местах туман. Ветер в основном восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 15..20°C. Днем погода с переменной облачностью. Местами кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Ветер будет преобладать восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 24..27, местами 29°C.

В четверг ночью малооблачная и с переменной облачностью погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C. Днем погода с переменной облачностью, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 25..30°C.

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