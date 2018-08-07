Жара отступила: во вторник в Эстонии — “всего лишь” до +25

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возможна гроза!
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EST 3
Suhe
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee

Вторник, 07.08.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-7, в первой половине дня до 10 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Среда, 08.08:
Ночью: Ясная или малооблачная без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 18°С.
Днем: Небольшая или перемиенная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°C.

Четверг, 09.08:
Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье до 21°C.
Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье до 25°C.

Пятница, 10.08:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня на западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 25°C.

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