Жара отступила: во вторник в Эстонии — “всего лишь” до +25

Вторник, 07.08.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-7, в первой половине дня до 10 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Среда, 08.08:

Ночью: Ясная или малооблачная без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 18°С.

Днем: Небольшая или перемиенная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°C.

Четверг, 09.08:

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье до 21°C.

Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье до 25°C.

Пятница, 10.08:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня на западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 25°C.