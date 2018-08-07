Жара отступила: во вторник в Эстонии — “всего лишь” до +25

возможна гроза!
rus.delfi.ee
EST 1
Suhe
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee

Вторник, 07.08.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-7, в первой половине дня до 10 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Среда, 08.08:
Ночью: Ясная или малооблачная без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 18°С.
Днем: Небольшая или перемиенная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°C.

Четверг, 09.08:
Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье до 21°C.
Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье до 25°C.

Пятница, 10.08:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня на западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 25°C.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На физиотерапию в год выделяется по 117 евро на человека. На планирование, оценку и координацию — 1110

07.08.2018
На прошлой неделе Delfi и EPL писали, что Департамент социального страхования отказывает 60% ходатайствующих в реабилитации. Большая часть предназначенных на реабилитацию средств ушло на бюрократию, планирование, координацию и оценку, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ВИДЕО: Авария в Рапламаа: автомобиль загорелся, водитель погиб

07.08.2018
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. Водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
Подробнее


СМИ: Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

07.08.2018
Правительство Великобритании может подать запрос к России о выдаче двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности.
Подробнее




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €

Заядлый курильщик: альтернативные табачные изделия помогают отказаться от сигарет

06.08.2018
Лучшее, что может сделать для своего здоровья курильщик — это бросить курить. Однако, это не так-то просто, точнее — сложно, некоторым — крайне сложно. Тем более, когда стаж курильщика — довольно приличный. Кто когда-либо курил или продолжает курить, будучи не в состоянии отказаться от этой привычки, думаю, поймут, о чем я говорю.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

VIDEO | Kelly ja Henry Sildaru avastasid uusi koolikaupu
Kui koolikott on suvel leidnud otstarvet matkamisel, siis vajab see ehk männiokastest puhastamist. Mis saab aga siis, kui vihikud on äärest ääreni täis kirjutatud, pliiatsid nürid ja teritaja kadunud? Eelmisest kooliaastast järele jäänud plastiliin on leidnud kasutust hoopis puuonnis, liimist sai limahullus ja pintslite asukohta ei ole enam võimalik kuidagi selgeks teha?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным

06.08.2018
Вчера у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.
Подробнее

ФОТО: Чуть до драки не дошло. В центре Таллинна не могли договориться столкнувшиеся водители

06.08.2018
В понедельник вечером перед зданием Министерства иностранных дел в центре Таллинна столкнулись BMW и Mercedes. Между воителями завязался горячий спор, так как они не могли договориться между собой о деталях ДТП.
Подробнее



ФОТО. Что заставляет туристов шагать 40 дней по Синайской пустыне?

06.08.2018
Протяженность Синайского пути — 220 км. Это 12-дневный маршрут, который с 2015 года обслуживают три бедуинских племени. Он берет начало от залива Акаба и заканчивается на вершине самой высокой точки Египта — горы Святой Екатерины.
Подробнее