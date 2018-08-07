Жара отступила: во вторник в Эстонии — “всего лишь” до +25
Читайте прогноз погоды от pogoda.ee
Читайте прогноз погоды от pogoda.ee
Вторник, 07.08.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-7, в первой половине дня до 10 м/с. Температура воздуха 20..25°C.
Среда, 08.08:
Ночью: Ясная или малооблачная без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 18°С.
Днем: Небольшая или перемиенная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°C.
Четверг, 09.08:
Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье до 21°C.
Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье до 25°C.
Пятница, 10.08:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня на западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 25°C.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018